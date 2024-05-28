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Цена единого государственного учебника по обществознанию для девятого класса составит 208,41 рублей

Единый государственный учебник по обществознанию для девятого класса будет стоить 208,41 рублей. Это фиксированная цена (с поправкой на инфляцию), по которой регионы смогут закупать учебники в ближайшие годы».

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