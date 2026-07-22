Фоторепортаж: в Москве завершился форум «Российская креативная неделя»

В Москве завершился VII фестиваль-форум «Российская креативная неделя» — главное федеральное событие в сфере креативной экономики, который проходил 17 и 18 июля на площадке комплекса «Мечта» в Парке Горького.
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