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Культуромания

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Фоторепортаж: в Москве завершился форум «Российская креативная неделя»

Фоторепортаж: в Москве завершился форум «Российская креативная неделя»

В Москве завершился VII фестиваль-форум «Российская креативная неделя» — главное федеральное событие в сфере креативной экономики, который проходил 17 и 18 июля на площадке комплекса «Мечта» в Парке Горького.

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