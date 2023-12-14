Овчинский: в МТШ появился курс по направлению «Аддитивные технологии»

Проект «Московская техническая школа» (МТШ) совместно с Национальным исследовательским технологическим университетом МИСИС запустил дистанционный курс «Стандартизация передовых производственных технологий» в рамках направления «Аддитивные технологии».
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