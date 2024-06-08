«Изыди, просроченная шпрота!» В Сети ответили на новый демарш Вайкуле

М

Мария

Без голоса, да ещё за 70 лет прёт танком на сцену. Совести совсем нет! Что она, что Ахеджакова. Та тоже всё ломится выступать. Спасибо, хоть не поёт. А эта ещё и петь рвётся при отсутствии вокальных данных! Совсем сдурела бабка!