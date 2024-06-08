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«Изыди, просроченная шпрота!» В Сети ответили на новый демарш Вайкуле

«Изыди, просроченная шпрота!» В Сети ответили на новый демарш Вайкуле

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Комментарии
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Надежда
Спесивая лайка вайхуле умеет только тявкать, это в крови гонористых трибалтов
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11 час.
zoubova
Неужели,в старости,все проститутки становятся такими злыми грымзами?Вот до чего половая жизнь за деньги доводит.В Юраис Перле была добрее и сговорчивее
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7 час.
М
Мария
Без голоса, да ещё за 70 лет прёт танком на сцену. Совести совсем нет! Что она, что Ахеджакова. Та тоже всё ломится выступать. Спасибо, хоть не поёт. А эта ещё и петь рвётся при отсутствии вокальных данных! Совсем сдурела бабка!
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5 час.

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