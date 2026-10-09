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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Фомичев: «Дорожко – самый сильный вратарь КХЛ сейчас. Начало сезона он выдал на пять с плюсом»

Бывший вратарь ЦСКА и «Авангарда» Александр Фомичев оценил игру голкипера « Амура » Максима Дорожко .

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