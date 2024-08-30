Пропавшую в Улан-Удэ девочку нашли утонувшей в затопленном водой карьере

Сначала на берегу нашли футболку, штаны и тапочки, а потом на дне карьера обнаружили и тело ребёнка.В Улан-Удэ почти сутки искали 8-летнюю девочку, которая ушла с друзьями из дома в СНТ "Тепловик", но обратно вечером не вернулась.