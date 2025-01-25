Уже, как минимум, дважды за последние пару дней я натыкался на мнение западных экспертов о том, что, переформатируя современное мироустройство, новый президент США Дональд Трамп будет делить этот мир «на троих»: Соединённые Штаты, Россия и Китай.
Многополярный триумвират. Готовы ли США, РФ и Китай «сообразить на троих»?
Комментарии
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Андрей Равдин
Точно! Гангстеры никогда ни с кем ничего не делят всерьёз. Если иногда и приходится, то делают они это ситуативно и понарошку, чтобы только дождаться, когда соперник потеряет бдительность, и уже убедившись в этом, нанести ему смертельный удар. Так что с пиндосами и наглоскунсами вопросы надо решать на месте бесповоротно и без малейшей возможности возврата к обсуждению. Они понимают только силу. И они сами об этом всё время талдычат: вести переговоры с позиции силы. А значит, кто сильнее тот и будет прав.
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16 час.
В
Василий
Китайцы никогда не пойдут на конфликт с сильным противником, они ссыкуны. Вот подставить и ударить в спину ослабевшему - это их коронный ход.
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13 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
А это единственный вариант Донни сделать Америку одним из великих.
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4 час.
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