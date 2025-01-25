Многополярный триумвират. Готовы ли США, РФ и Китай «сообразить на троих»?

Андрей Равдин

Точно! Гангстеры никогда ни с кем ничего не делят всерьёз. Если иногда и приходится, то делают они это ситуативно и понарошку, чтобы только дождаться, когда соперник потеряет бдительность, и уже убедившись в этом, нанести ему смертельный удар. Так что с пиндосами и наглоскунсами вопросы надо решать на месте бесповоротно и без малейшей возможности возврата к обсуждению. Они понимают только силу. И они сами об этом всё время талдычат: вести переговоры с позиции силы. А значит, кто сильнее тот и будет прав.