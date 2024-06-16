Роспотребнадзор: в Москве временно откажитесь от покупки салатов

Два продукта привели к массовым заболеваниям в Москве. Об этом предупредил Роспотребнадзор. «По её данным, пострадавшие граждане употребляли в пищу продукцию «Салат лобио» изготовителя ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя ООО «Гастропорт», — приводит рекомендацию ведомства ТАСС.