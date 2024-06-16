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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Роспотребнадзор: в Москве временно откажитесь от покупки салатов

Роспотребнадзор: в Москве временно откажитесь от покупки салатов

Два продукта привели к массовым заболеваниям в Москве. Об этом предупредил Роспотребнадзор. «По её данным, пострадавшие граждане употребляли в пищу продукцию «Салат лобио» изготовителя ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя ООО «Гастропорт», — приводит рекомендацию ведомства ТАСС.

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