Подсчитан парк легковушек в России

По состоянию на 1 января 2025 года в России зарегистрировано 45 533 794 легковых автомобилей. По данным Автостат Инфо, это на 2% больше количества, зафиксированного в автопарке на 1 июля 2024 года (44 606 409).
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