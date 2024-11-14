Виктора Томенко на прямой линии спросят о ЖКХ, дорогах, транспорте и других проблемах

К губернатору уже поступило более тысячи обращений от жителей Алтайского края За неделю до ежегодной большой "Прямой линии" в адрес губернатора Алтайского края Виктора Томенко поступило от жителей 1050 обращений, сообщили в правительстве края.
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