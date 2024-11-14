Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Очередная показуха с заранее утвержденными бестолковыми вопросами.Когда пройдет пря...
  • StarPer
    Его место у параши.Никита Кологривый...
  • Сергей Храмов
    Нельзя извращать словами действие. Идет сгребание снега грейдером, а не уборка снега с погрузкой и вывозом. РВСН.В Барнауле днем 1...

Виктора Томенко на прямой линии спросят о ЖКХ, дорогах, транспорте и других проблемах

Виктора Томенко на прямой линии спросят о ЖКХ, дорогах, транспорте и других проблемах

К губернатору уже поступило более тысячи обращений от жителей Алтайского края За неделю до ежегодной большой "Прямой линии" в адрес губернатора Алтайского края Виктора Томенко поступило от жителей 1050 обращений, сообщили в правительстве края.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх