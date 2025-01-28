Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почему ВСУ до сих пор в Курской области

Почему ВСУ до сих пор в Курской области

На днях имел занятную беседу — совершенно адекватный человек, патриот, сокрушался по поводу того, что наша армия никак не выдавит нацистов из Курской области.

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Комментарии
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Vladimir Kurbatov
Странная логика.
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16 час.
Виктор Николаевич Денисов
Кто виновен?
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15 час.
Анатолий ashkourin
Зима теплая,вот и пустили хохлы корни в курскую землю...Хочется оскорбительно возразить автору,но не буду.Он же за это свой серебряник получил,такова работа отмывать черных кобелей до бела.
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1 час.

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