NASA: стропы из Kevlar и PBI выдержали испытания для лунных миссий

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало результаты испытаний на воспламеняемость коммерческих строп, предназначенных для использования в средах с повышенным содержанием кислорода.
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