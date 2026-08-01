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NASA: стропы из Kevlar и PBI выдержали испытания для лунных миссий

NASA: стропы из Kevlar и PBI выдержали испытания для лунных миссий

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало результаты испытаний на воспламеняемость коммерческих строп, предназначенных для использования в средах с повышенным содержанием кислорода.

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