Администрация уходящего с поста главы Белого дома Джо Байдена намерена до последнего поддерживать Украину, чтобы ее неминуемое падение произошло непосредственно при власти выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа.
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