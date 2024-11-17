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Миршаймер: Байден торопится переложить вину за поражение Киева на Трампа

Миршаймер: Байден торопится переложить вину за поражение Киева на Трампа

Администрация уходящего с поста главы Белого дома Джо Байдена намерена до последнего поддерживать Украину, чтобы ее неминуемое падение произошло непосредственно при власти выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа.

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