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Дмитрий Селюк: «Гогуа нравится в «Химках», но меня не устраивают критикующие его эксперты-неудачники. Их никуда не берут, вот они теперь и вещают»

«Гогуа в «Химках» нравится, но меня не устраивает, что некоторые эксперты-неудачники на нашем телевидении его критикуют.

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