Минфин прислушался к рынку

Переход Минфина к выпуску флоатеров является позитивным сигналом для ОФЗ-ПД. Мы считаем, что сохранение ставки на заседании в июле является базовым сценарием на основе текущих данных, которые, хотя и частично, ухудшаются, но в целом отражают ужесточение условий в будущем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)