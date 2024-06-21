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Новости экономики России

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Минфин прислушался к рынку

Переход Минфина к выпуску флоатеров является позитивным сигналом для ОФЗ-ПД. Мы считаем, что сохранение ставки на заседании в июле является базовым сценарием на основе текущих данных, которые, хотя и частично, ухудшаются, но в целом отражают ужесточение условий в будущем.

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