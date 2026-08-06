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Царьград

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Даня Милохин заплатит 407 тыс. рублей за нарушение авторских прав

Даня Милохин заплатит 407 тыс. рублей за нарушение авторских прав

Даня Милохин оштрафован на 407 тыс. рублей за незаконное использование песни Олега Лихачёва. В 2024 году решением суда был арестован счёт Милохина, операции по которому в июле приостановила налоговая служба из-за несдачи декларации.

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