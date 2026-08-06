Даня Милохин заплатит 407 тыс. рублей за нарушение авторских прав

Даня Милохин оштрафован на 407 тыс. рублей за незаконное использование песни Олега Лихачёва. В 2024 году решением суда был арестован счёт Милохина, операции по которому в июле приостановила налоговая служба из-за несдачи декларации.
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