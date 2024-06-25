Жители южных республик не ходят лечиться к своим "врачам с красными дипломами", предпочитая ездить в центральную Россию

Татьянка Яцук При условии, что 5 тыщ таджиков, не говорящих по-русски, собираются поступать в наши ВУЗы, так как им выделены тысячные квоты, лет через 5 будет ещё веселее- представьте- как нас будут лечить эти таджики!...🐵

Михаил Пантюхин Коррупция это более чем преступление, это измена России!!! А те, кто выпускает из ВУЗОВ таких "спецов" просто тихие агенты ЦРУ, так как поступают против своего государства и народа России!!! Спускаться с ними, это смерти подобно для страны, тем более в будущем!!!