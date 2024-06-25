Давно хотел написать по этому поводу, но всё как-то забывалось. А тут в комментариях один из читателей напомнил: александр быков У меня знакомый ингуш говорил, что из Ингушетии все ездят лечится в Краснодар, потому что местные " коновалы" из этой кагорты "краснодипломников" Заметка была о том, что в Москве суд арестовал студентов-медиков по делу о даче взятки при зачёте.
Жители южных республик не ходят лечиться к своим "врачам с красными дипломами", предпочитая ездить в центральную Россию
Комментарии
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Татьянка Яцук
При условии, что 5 тыщ таджиков, не говорящих по-русски, собираются поступать в наши ВУЗы, так как им выделены тысячные квоты, лет через 5 будет ещё веселее- представьте- как нас будут лечить эти таджики!...🐵
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4 час.
Михаил Пантюхин
Коррупция это более чем преступление, это измена России!!! А те, кто выпускает из ВУЗОВ таких "спецов" просто тихие агенты ЦРУ, так как поступают против своего государства и народа России!!! Спускаться с ними, это смерти подобно для страны, тем более в будущем!!!
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1 час.
МП
Михаил Пантюхин
Согласен Татьяна! У меня был такой "спец" из узбекистОна в поликлинике 143, не смог отличить острый аппендицит назвав его отравлением. Короче, на следующий день из-за боли приехала Скорая, которая диагностировали тем более температура поднялась до 38,7. В больнице сказали, что до перетонита было близко! После больницы пришёл в поликлинику и сказал главврачу, что если этого киЩлячника увижу, сядет он и вы!!!! Больше пока не видел этого "незаменимого" овце...... , ну вы поняли!
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1 час.
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