В Новогирееве 397 семей переезжают по программе реновации в новый дом на Свободном проспекте, 12. Сергей Собянин встретился с новоселами и передал ключи от автомобиля "Москвич" семье Артема Зарубеева – 300-тысячного москвича, приступившего к переселению.