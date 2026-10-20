В Новогирееве 397 семей переезжают по программе реновации в новый дом на Свободном проспекте, 12. Сергей Собянин встретился с новоселами и передал ключи от автомобиля "Москвич" семье Артема Зарубеева – 300-тысячного москвича, приступившего к переселению.
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