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Свежие комментарии

Мораторий на повышение цен на землю продлили в Пензенском регионе

До 1 января 2025 года в Пензенской области был продлен мораторий на повышение цен на землю. Это распространяется на участки, находящиеся в собственности региона, на территории, где находятся принадлежащие области строения и здания, а также на неразграниченные участки.

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