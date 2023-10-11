Мораторий на повышение цен на землю продлили в Пензенском регионе

До 1 января 2025 года в Пензенской области был продлен мораторий на повышение цен на землю. Это распространяется на участки, находящиеся в собственности региона, на территории, где находятся принадлежащие области строения и здания, а также на неразграниченные участки.
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