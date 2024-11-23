Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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С чем столкнулся президент США Форд в «закрытом» Владивостоке. Чай с коньяком, бандиты и удар Брежнева

С чем столкнулся президент США Форд в «закрытом» Владивостоке. Чай с коньяком, бандиты и удар Брежнева

50 лет назад Брежнев и президент США Форд встретились во ВладивостокеПрезидент Соединенных Штатов Америки Джеральд Рудольф Форд-младший в шубе из меха волка, подаренной ему на Аляске, Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев (слева направо на первом плане), Чрезвычайный и Полномочный Посол США в СССР Уолтер Джон Стессел-младший (слева на втором плане) и личный переводчик Л.

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