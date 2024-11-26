Автоэксперт Попов назвал повышение выплат по ОСАГО в России неактуальным

Идея увеличить выплаты по ОСАГО в России до 650 тыс. рублей за вред здоровью и до 520 тыс. - за имущество является неактуальной, потому что цены на восстановительный ремонт и запчасти меняются быстрее, чем эти выплаты.
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