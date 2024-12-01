Зеленский не выживет, списав со счетов почти четверть страны – американский прогноз. Киев понимает, что ему придется перестроиться и позаботиться о том, чтобы не попасть впросак с Трампом, пишет Politico.
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