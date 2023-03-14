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Психолог Степанова посоветовала Волочковой отказаться от дружбы с Джигурдой

Психолог Степанова посоветовала Волочковой отказаться от дружбы с Джигурдой

Балерине Анастасии Волочковой стоит отказаться от дружбы с актером Никитой Джигурдой. Этот совет на своем YouTube-канале дала психолог Вероника Степанова.

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