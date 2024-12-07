Поступают сообщения об освобождении ВС РФ села Плёхово в Суджанском районе Курской области Российские военные освободили от боевиков ВСУ село Плёхово в Курской области.
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Поступают сообщения об освобождении ВС РФ села Плёхово в Суджанском районе Курской области Российские военные освободили от боевиков ВСУ село Плёхово в Курской области.
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