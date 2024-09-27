В калининградской школе детям предложили учить узбекский язык из-за мигрантов

Родители учащихся школы №7 в Калининграде обратились за помощью в "Русскую общину" из-за того, что директор образовательного учреждения якобы рекомендовала русским ребятам учить узбекский язык из-за того, что в классе есть шестеро детей мигрантов, которые практически не говорят на русском языке, сообщает "Царьград" .