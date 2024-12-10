AT: Зеленский увиливает от любых обязательств по началу переговоров с РФ

На фоне заявлений избранного американского президента Дональда Трампа о готовности Зеленского начать переговоры с РФ тот предпринимает попытки увильнуть от каких-либо обязательств по этому вопросу, пишет Asia Times.
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