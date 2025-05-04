Любопытности и ...
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Любопытности и невероятности

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Новый взгляд на наскальные рисунки древних художников и высокие технологии

Новый взгляд на наскальные рисунки древних художников и высокие технологии

Не так давно междисциплинарная команда ученых совершила настоящий прорыв в изучении истоков человеческой культуры благодаря использованию новейших технологий при исследовании древних наскальных изображений на территории Израиля.

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