Зеленский устроил Рютте разнос: во всём виноваты западные «партнёры»

Вера Мельник 5 октября 2024 г. Новый генсек НАТО Марк Рютте показательно и символично совершил свой первый зарубежный визит после вступления в должность (на третий день) именно в Киев к Зеленскому – «доброму другу», у которого был в гостях четыре раза в должности премьер-министра Нидерландов.