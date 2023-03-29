АлтГПУ формирует корпус педагогов-экспертов для демонстрационного экзамена

Это новый формат экзамена, который поможет провести независимую оценку выпускников педвуза Педуниверситет Алтайского края собирает команду экспертов, которые помогут в проведении демонстрационного экзамена на базе открытого в прошлом году Центра.
Это новый формат экзамена, который поможет провести независимую оценку выпускников педвуза Педуниверситет Алтайского края собирает команду экспертов, которые помогут в проведении демонстрационного экзамена на базе открытого в прошлом году Центра.
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