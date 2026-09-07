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MeMo-Logic

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Россия и КНДР открыли новый мост на границе

Россия и КНДР открыли новый мост на границе

Реализация проекта началась два года назад – в 2024 году. А в апреле прошлого года стартовало строительство объекта.

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