БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пекин выигрывает у Вашингтона битву за пятое поколение

Пекин выигрывает у Вашингтона битву за пятое поколение

США уже неспособны догнать Китай в конкуренции чипов. И идут на подставы Дмитрий Капустин Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Китай обыгрывает США в геополитические шахматы — это понятно уже абсолютно всем экспертам.

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