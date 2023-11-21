Пекин выигрывает у Вашингтона битву за пятое поколение

США уже неспособны догнать Китай в конкуренции чипов. И идут на подставы Дмитрий Капустин Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Китай обыгрывает США в геополитические шахматы — это понятно уже абсолютно всем экспертам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии