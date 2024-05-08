Время минуты молчания в Москве 9 мая 2024 года, план мероприятий вкратце Марина ОнегинаВсякий раз, когда происходят трагические события с человеческими жертвами, принято отдавать дань уважения, объявляя минуту молчания.
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