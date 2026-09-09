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Захарова: России и США есть о чем говорить, важно воплощать слова в дела

Захарова: России и США есть о чем говорить, важно воплощать слова в дела

Москве и Вашингтону важно не только вести диалог, но и воплощать слова в дела. С таким призывом выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.

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