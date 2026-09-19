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Куда текут реки? Простое объяснение для детей

Куда текут реки? Простое объяснение для детей

Река течет от места, где начинается ее русло, к месту, где она заканчивается. Начало реки называют истоком, а место, где река впадает в другой водоем, — устьем.

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