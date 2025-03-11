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Петербургский дневник

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Петербургский «Народный фронт» отправил в зону СВО микроавтобус Ford Transit

Петербургский «Народный фронт» отправил в зону СВО микроавтобус Ford Transit

Его оснастят медицинским оборудованием для перевозки раненых Петербургское отделение Народного фронта совместно с Президентской академией отправило в Белгородскую область микроавтобус Ford Transit 2005 года выпуска.

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