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test mazurok

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👍 Более 230 ветеранов СВО в Крыму открыли бизнес или стали самозанятыми «На сегодня более 230 ветеранов, вернувшихся со службы, открыли своё предпринимательское дело либо стали самозанятыми, и с каждым днём их становится всё больше», — рассказал руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по РК Владимир Трегуб.

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