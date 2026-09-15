👍 Более 230 ветеранов СВО в Крыму открыли бизнес или стали самозанятыми «На сегодня более 230 ветеранов, вернувшихся со службы, открыли своё предпринимательское дело либо стали самозанятыми, и с каждым днём их становится всё больше», — рассказал руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по РК Владимир Трегуб.