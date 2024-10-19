🥳🥳🥳Подравляем с днем рождения тренера-преподавателя по кикбоксингу Новоаннинской ДЮСШ Максима Владимировича Афонина.
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🥳🥳🥳Подравляем с днем рождения тренера-преподавателя по кикбоксингу Новоаннинской ДЮСШ Максима Владимировича Афонина.