Заела навязчивая песня в голове? Как жвачка может помочь от нее избавиться

Вы когда-нибудь ловили себя на том, что в голове крутится привязчивая мелодия, от которой невозможно избавиться? Этот феномен, известный как «ушной червь» или, более научно, интрузивная музыкальная образность, знаком, наверное, каждому.
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