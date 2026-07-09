Общественный транспорт в Батуми: как им пользоваться, цена, карта маршрутов Батуми — небольшой город, окружённый эвкалиптовыми деревьями, расположенный на берегу Чёрного моря, — является туристическим центром Грузии.
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