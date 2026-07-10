Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что Россия якобы готовит диверсии против европейских стран, однако оглашение этой информации должно помочь предотвратить такой сценарий развития событий.
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