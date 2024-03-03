Залог пармезаном, или Как в итальянском банке кредитной валютой стал…сыр

В этом банке, на первый взгляд, практически все – так же, как и в других. Высокий забор с проволокой и камерами видеонаблюдения по периметру, хранилища оборудованы системой слежения за активностью внутри.
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