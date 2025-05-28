Эксперт описал ответ России на удар ракетой Taurus

Заводы по производству ракет Taurus в Германии могут быть поражены Вооруженными силами РФ, если ВСУ нанесут удар этой немецкой ракетой по объектам в глубине России, заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, 28 мая сообщает РИА Новости.