Эксперт описал ответ России на удар ракетой Taurus

Заводы по производству ракет Taurus в Германии могут быть поражены Вооруженными силами РФ, если ВСУ нанесут удар этой немецкой ракетой по объектам в глубине России, заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, 28 мая сообщает РИА Новости.
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