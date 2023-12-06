Премьер Норвегии допустил, что подаренное Украине оружие могло попасть к ХАМАС

Global Look Press/Dpa/Kay Nietfeld Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, попавшись на розыгрыш пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, известных как Вован и Лексус, допустил, что оружие, поставляемое на Украину, могло оказаться в руках боевиков палестинского движения ХАМАС.