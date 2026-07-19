Тульский «Арсенал» и «Нефтехимик» сыграли вничью первый тайм

«Арсенал» доминировал в первом тайме, создав несколько опасных моментов, но счет пока не открыт.В Туле проходит матч второго тура Первой лиги, в котором местный «Арсенал» принимает нижнекамский «Нефтехимик».
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