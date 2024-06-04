Глава Республики Алтай Олег Хорохордин покидает свой пост. «Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности главы Республики Алтай», — проинформировал Хорохордин в своём Telegram-канале.
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