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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин покидает свой пост

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин покидает свой пост

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин покидает свой пост. «Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности главы Республики Алтай», — проинформировал Хорохордин в своём Telegram-канале.

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