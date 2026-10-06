Блогер Питтманн назвал мытье рук перед едой одной из самых непривычных вещей в РФ

Австрийский блогер Пауль Питтманн, известный как vse_kaput, рассказал о трех особенностях России, которые показались ему необычными.
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