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Блогер Питтманн назвал мытье рук перед едой одной из самых непривычных вещей в РФ

Блогер Питтманн назвал мытье рук перед едой одной из самых непривычных вещей в РФ

Австрийский блогер Пауль Питтманн, известный как vse_kaput, рассказал о трех особенностях России, которые показались ему необычными.

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