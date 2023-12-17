В России подчистили элиту, но не всю. Андрей Луговой указал на секретный процесс, который многие не заметили: "Была беспредельная история".
В России подчистили элиту: Секретный процесс, который многие не заметили
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Ю
Юрий
Светлана, у Вас что с мозгами?
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3 час.
HP
Harlampii Politidis
Харлампий Политидис ...КАК ВСЕГДА ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС , А ОТ КОГО В ТЕЧЕНИИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ПРЕЗИДЕНТ ПОЛУЧАЛ ИНФОРМАЦИЮ ? ПОЧЕМУ ОНИ(эти деятели) ПО СИЮ ПОРУ ЗАНИМАЮТ СВОИ ДОЛЖНОСТИ , КОТОРЫЕ ... кривовато ...СООБШАЛИ ЕМУ ОБО ВСЕХ ПРОИСХОДЯЩИХ ПРОЦЕССАХ ? ПОЧЕМУ В ТЕЧЕНИИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ЧУБАЙС ИЗОЩРЕННО ИЗНУТРИ РАЗРУШАЛ ГОСУДАРСТВО И СОЗДАНИЕМ ОЛИГАРХАТА , И ДЕЗОРГАНИЗУЯ ЕДИНСТВО СТРАНЫ ПУТЕМ ... в том числе ...ДРОБЛЕНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В КАЧЕСТВЕ ГЛАВЫ РАО ЕС РОССИИ И ЛИКВИДИРУЯ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В КАЧЕСТВЕ ГЛАВЫ РОСНАНО И ВООБЩЕ ЛИКВИДАЦИЕЙ ЗАВОДОВ И ФАБРИК И ВСЕГО СУЩЕГО ....ПОЧЕМУ ЗА ПОЧТИ ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД РУКОВОДСТВА ТУРЦИЕЙ ТАЙИП ЭРДОГАН ПОЧТИ УТРОИЛ ВАЛОВОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ ЭТОЙ СТРАНЫ , СОЗДАЛ МОГУЧИЙ ВПК И АКТИВНО ЭКСПОРТИРУЕТ ВПОЛНЕ СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ В ТОМ ЧИСЛЕ И ... В УКРАИНУ , А У НАС ТОТ ЖЕ ЧУБАЙС ... беспрепятственно ...ДАВНО ПРОСЛАВИЛСЯ В КАЧЕСТВЕ ПЛАНОМЕРНОГО РАЗРУШИТЕЛЯ .... ПОЧЕМУ НАБИУЛИНА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ЗАНИМАЕТСЯ ПЛАНОМЕРНЫМ УДУШЕНИЕМ МЕЛКОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА , СОЗДАВАЯ ОСТРЕЙШИЙ ДЕФИЦИТ РУБЛЕВОЙ МАССЫ НА ФОНЕ ГИГАНТСКОГО ИХ ПЕРЕИЗБЫТКА НА СКЛАДАХ ЦЕНТРОБАНКА , ПОЧЕМУ БЕСКОНТРОЛЕН ЭКСПОРТ , КОГДА ТРИЛЛИОНЫ ИНВАЛЮТЫ (доллары , евро ...) ОСТАЮТСЯ ЗА БУГРОМ НА ОФШОРНЫХ СЧЕТАХ ЛЮДЕЙ С ДВОЙНЫМ И БОЛЕЕ ГРАЖДАНСТВОМ , ТОГДА КАК ПРОСТЫЕ ЛЮДИ В ГЛУБИНКЕ ЕДВА ПЕРЕБИВАЮТСЯ НА ПОЛУЧКУ В ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ , В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРЕЩИТ И ДЕМОГРАФИЯ , ЖЕНЩИНЫ НЕ ИМЕЯ ПРОЧНОЙ, НАДЕЖНО-ТЫЛОВОЙ БАЗЫ И ОПОРЫ ДЛЯ ДЕТОРОЖДЕНИЯ , ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ НЫНЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВЫМИРАЕТ РУССКИЙ НАРОД , ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ОСНОВОЙ РФ , ПОСЛЕ ЧЕГО СТРАНУ ЖДЕТ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА ВСЕХ ПРОТИВ ВСЕХ И ГИБЕЛЬ ВЕЛИКОГО МАКРОКОСМОСА ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ .... ПОНЯТНО , ЧТО ЛОШАДЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ НЕ МЕНЯЮТ , ДА И НА КОЙ НУЖНА РЕДЬКА , ЕЖЕЛИ ОНА СРОДНИ ... ХРЕНУ ....ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ "ЭСТАФЕТНОЙ ПАЛОЧКИ" ОТ ЕЛЬЦИНА , ИСКУСНО МАНЕВРИРУЯ ИМЕННО ВЛ.ПУТИН СПАС СТРАНУ ОТ ПОЛНЕЙШЕГО РАСПАДА , ХОТЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕНАЯ "КОНЧИНА" РОССИИ НЕ ВХОДИЛА И НЕ ВХОДИТ В СТРАТЕГИЮ АНГЛО-САКСОВ И ИХ МЕСТНЫХ ЧУБАЙСОИДНЫХ АГЕНТОВ (так ныне называют как большинство олигархов , так и закормленных ими представителей так называемой ... богемы , которая ... техногенно ...буквально оккупировала все телеканалы , а также писатели , поэты и прочая , проявившая свою предательскую сущность ...мразь) .... ИБО В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗВАЛА РОССИИ , ЕЕ БЕСЧИСЛЕННЫМИ РЕСУРСАМИ , В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРЕСНОЙ ВОДОЙ ... БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГЛУБОКОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ , ОВЛАДЕЮТ : 1. ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ В ЛИЦЕ КИТАЯ , ЯПОНИИ , КОРЕИ ...2. ТЮРКО-СУННИТСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЕЛИКИЙ ТУРАН , ДЕТИЩЕ , КОТОРОЕ ВЫПЕСТОВЫВАЕТ ТАЙИП ЭРДОГАН ...ТО ЕСТЬ АНГЛО-САКСАМ , КОТОРЫМ НУЖНА ПОСЛУШНАЯ РОССИЯ , ОСТАНЕТСЯ ... ДЫРКА ОБ БУБЛИКА . ЗНАЧИТ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ СВОЕГО ГОСПОДСТВА ФИНАНСОВОМУ РУКОВОДСТВУ ПЛАНЕТЫ НЕОБХОДИМО ; 1.СОКРУШИТЬ КИТАЙ ВПЛОТЬ ДО ЕГО РАСПАДА НА НЕСКОЛЬКО СОСТАВЛЯЮЩИХ , КОТОРОЕ ОНИ СКОРЕЕ ВСЕГО ПО СТАРОЙ ТРАДИЦИИ ДОБИВАТЬСЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ЧУЖИМИ РУКАМИ ... ВОСПОЛЬЗУЮТСЯ ИНДИЕЙ , то есть ЕЕ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ СОЛДАТАМИ ... В КАЧЕСТВЕ "ПУШЕЧНОГО МЯСА" . . . . ЛИКВИДАЦИЯ ТЮРКО-СУННИТСКОГО СОИСКАТЕЛЯ-ПРЕТЕНДЕНТА НА РОССИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО , ТО ЕСТЬ ВЕЛИКОГО ТУРАНА ... ОЧЕВИДНО БУДЕТ ПРОИЗВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ ДЕЗИНТЕГРАЦИЮ ВПЛОТЬ ДО УПРАЗДНЕНИЯ ЕГО "ЛОКОМОТИВА" В ЛИЦЕ ВЕСЬМА АГРЕССИВНОЙ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ ... "ПОЧЕТНАЯ МИССИЯ" ЭТОЙ ЧАСТИ ЗАПАДНОЙ СТРАТЕГИИ БУДЕТ СКОРЕЕ ВСЕГО ВОЗЛОЖЕНА НА РОССИЮ , ОТНОСИТЕЛЬНО КОТОРОЙ В КАЧЕСТВЕ ПРИЗА.... ВОЗНИКНЕТ СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ Р.Ф. ВСЕГО СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ ... КАК ТО ТАК ПРОСМАТРИВАЕТСЯ АНАЛИТИКА ГРЯДУШИХ СОБЫТИЙ ... ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ ...ОДНАКО НАДО ВСЕНАРОДНО НАБИРАТЬСЯ ТЕРПЕНИЯ И ЕДИНСТВА ... И РОЖАТЬ ДЕТИШЕК !
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3 час.
Сергей Алексеев
Народный контроль во всех сферах нужен.
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2 час.
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