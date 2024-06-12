«ПОЛИСАН» построит новое производство по выпуску лекарственных препаратов

В июне 2024 года в рамках ежегодного ПМЭФ состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между компанией «ПОЛИСАН» в лице генерального директора Дмитрия Александровича Борисова и городом Санкт-Петербургом в лице вице-губернатора Кирилла Валентиновича Полякова.
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