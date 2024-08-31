Пять погибших и по меньшей мере 46 раненых: что известно об обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту событий в Белгороде. ВСУ обстреляли город с применением кассетных боеприпасов, в результате чего погибли пять человек, ещё как минимум 46 ранены.
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