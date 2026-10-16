АКИТ предложила временно переносить критические системы в дружественные страны Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к правительству России с просьбой разрешить временное хранение и обработку персональных данных граждан в дата-центрах дружественных государств.
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